У Миколаєві з Південного Бугу відкачали 195 тонн олійної суміші, яка витекла через обстріл РФ
Станом на середу, 15 січня, з акваторії Південного Бугу у межах Миколаєва відкачали 195 тонн водно-олійної суміші, яка витекла через обстріл РФ 28 грудня
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
"У Миколаєві продовжуються роботи зі збору олійної суміші з акваторії Південного Бугу. Загалом вже відкачали 195 тонн водно-олійної емульсії", - йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що роботи з відкачування олії власними силами проводить підприємство, яке постраждало від російського обстрілу.
Фото: Миколаївська міська рада
- 2 січня стало відомо, що внаслідок падіння уламків БПЛА під час обстрілу Миколаєва, який російська армія здійснила в ніч на 28 грудня 2024 року, було пошкоджено резервуар з олією. За 5 днів спеціалісти відкачали 25 тонн олії.
- За підрахунками Міндовкілля, орієнтовна сума збитків сягає 45 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.87
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе