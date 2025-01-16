У Миколаєві з Південного Бугу відкачали 195 тонн олійної суміші, яка витекла через обстріл РФ

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

"У Миколаєві продовжуються роботи зі збору олійної суміші з акваторії Південного Бугу. Загалом вже відкачали 195 тонн водно-олійної емульсії", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що роботи з відкачування олії власними силами проводить підприємство, яке постраждало від російського обстрілу.

Фото: Миколаївська міська рада