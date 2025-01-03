Витік олії у Південний Буг через обстріл РФ: орієнтовна сума збитків сягає 45 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Згідно з повідомленням, унаслідок обстрілу РФ у річку витекло близько 1800 тонн соняшникової олії. Станом на 2 січня площа забруднення сягає 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках – 10 см.

"Фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³", - ідеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що фахівці ДСНС намагаються не допустити подальшого поширення забруднення.

"Також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. Уже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману", - розповіли у Міндовкілля.

За попередніми розрахунками, орієнтовна сума збитків складає 45 млрд грн.