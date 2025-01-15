Очільник НАЗК виключає витік даних з їхніх реєстрів

Про це у коментарі Укрінформу сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.

"Що стосується роботи за тими функціями і повноваженнями, які є в НАЗК, то вони, звичайно, залежать і від реєстрів Мін'юсту. Тому, для прикладу, автозаповнення декларації зараз працює, але на базі інформації, яка була отримана посадовцями раніше. Для отримання нової інформації, тобто для формування довідки за 2024 рік, зараз немає технічної можливості", - розповів він.

За словами голови НАЗК, поки що ця функція призупинена. В агентстві очікують відновлення реєстрів Міністерства юстиції та повернення функції обміну даними між реєстрами.

"Після цього наша функція "Дані для декларації" буде запущена і почне коректно працювати для всіх громадян. Відповідно, тоді буде доступним і часткове автозаповнення декларації за минулий рік", - зазначив Павлущик.

Він також підкреслив, що реєстри, держателем яких є НАЗК, взаємодіють із реєстрами Міністерства юстиції, і витік даних із них неможливий.

"Витоку даних не могло бути. Тому що це зовсім інші реєстри. НАЗК є держателем Реєстру декларацій, Порталу викривачів, Реєстру порушників та інших. Реєстри, держателем яких є Мін'юст, для нас є ресурсами отримання інформації. Тобто дані, які знаходяться в реєстрах, держателем яких є Національне агентство запобігання корупції, жодним чином не зазнали хакерської атаки", - наголосив глава НАЗК.