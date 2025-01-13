В Україні розробляють "Пентагон державних реєстрів": що відомо
Команда Міністерства юстиції України працює над розробкою механізму захисту даних з умовною назвою "Пентагон державних реєстрів". Це потрібно для захисту від кібератак
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, очільниця Мін'юсту Ольга Стефанішина.
За її словами, Україна розробляє механізм захисту даних від російських кібератак.
"Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також уже розроблено план створення такого собі "Пентагону" для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи", - розповіла Стефанішина.
Вона зазначила, що метою кібератаки, яку РФ здійснила у грудні минулого року, був передусім підрив функціональності держави.
"Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін'юсту. Проте кібервійна триває 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме й кібервійна", - додала очільниця відомства.
- Після масштабної кібератаки РФ 19 грудня 2024 року тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
- 8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.
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