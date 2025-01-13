В Україні розробляють "Пентагон державних реєстрів": що відомо

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, очільниця Мін'юсту Ольга Стефанішина.

За її словами, Україна розробляє механізм захисту даних від російських кібератак.

"Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також уже розроблено план створення такого собі "Пентагону" для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи", - розповіла Стефанішина.

Вона зазначила, що метою кібератаки, яку РФ здійснила у грудні минулого року, був передусім підрив функціональності держави.

"Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін'юсту. Проте кібервійна триває 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме й кібервійна", - додала очільниця відомства.