Зеленський передав меру Варшави відзнаку "Місто-рятівник"
Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, відзначив польську столицю відзнакою "Місто-рятівник"
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Вказано, що президент України передав відзнаку меру Варшави Рафалу Тшасковському.
"Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту", - наголосив Зеленський.
Раніше цю відзнаку отримали інші польські міста – Ряшів, Перемишль, Люблін і Хелм. Вона також присвоєна Парижу, Празі та Вільнюсу.
Довідково. "Місто-рятівник" - почесна відзнака для відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки у захисті незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії РФ. Відзнаку присвоюють містам іноземних країн, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України.
- 15 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом. На спільній пресконференції польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що початок головування Варшави в Раді ЄС - важливий момент на шляху України до Європейського Союзу. Він запевнив, що Польща працюватиме з Києвом і європейськими партнерами над пришвидшенням процесу інтеграції.
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