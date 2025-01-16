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Головна Світ Зеленський передав меру Варшави відзнаку "Місто-рятівник"

Зеленський передав меру Варшави відзнаку "Місто-рятівник"

Ольга Бабишена
16 січня, 2025 четвер
02:44
Світ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, відзначив польську столицю відзнакою "Місто-рятівник"

Зміст

Про це Зеленський повідомив у telegram. 

Вказано, що президент України передав відзнаку меру Варшави Рафалу Тшасковському.

"Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту", - наголосив Зеленський. 

Раніше цю відзнаку отримали інші польські міста – Ряшів, Перемишль, Люблін і Хелм. Вона також присвоєна Парижу, Празі та Вільнюсу.

Довідково. "Місто-рятівник" - почесна відзнака для відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки у захисті незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії РФ. Відзнаку присвоюють містам іноземних країн, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України. 

  • 15 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом. На спільній пресконференції польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що початок головування Варшави в Раді ЄС - важливий момент на шляху України до Європейського Союзу. Він запевнив, що Польща працюватиме з Києвом і європейськими партнерами над пришвидшенням процесу інтеграції. 
Теги:
Новини
Суспільство
Польща
Володимир Зеленський
допомога Україні
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