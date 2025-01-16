Зеленський передав меру Варшави відзнаку "Місто-рятівник"

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Вказано, що президент України передав відзнаку меру Варшави Рафалу Тшасковському.

"Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту", - наголосив Зеленський.

Раніше цю відзнаку отримали інші польські міста – Ряшів, Перемишль, Люблін і Хелм. Вона також присвоєна Парижу, Празі та Вільнюсу.

Довідково. "Місто-рятівник" - почесна відзнака для відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки у захисті незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії РФ. Відзнаку присвоюють містам іноземних країн, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України.