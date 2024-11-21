Влада взагалі не знає, де перебувають українці у світі, - експерт з міграційної політики
Доктор економічних наук, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький пояснив, для чого буде створено міністерство об'єднання українців
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Цілей створення такого міністерства може бути декілька. Одна з них - об'єднати українців заради перемоги України. Тобто, щоб українці, які перебувають за кордоном, більше донатили в економіку країни та її перемогу. Другою метою може бути робота над поверненням українців, які зараз перебувають за кордоном", - зазначив Гайдуцький.
За словами експерта з міграційної політики, для повернення українців з-за кордону необхідно розв'язати базове питання: визначити, де саме перебувають українці та чим вони займаються. У 2021 році, за рік до початку війни, Україна мала дані лише про 10% своїх громадян, які проживали за кордоном. Лише ця частка українців перебувала на консульському обліку.
"Українська влада взагалі не знає, де перебувають українці у світі, в яких країнах вони живуть, чим займаються, скільки заробляють. Це примітивні та прості питання, які насамперед потрібно почати вирішувати", - наголосив Гайдуцький.
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