Влада взагалі не знає, де перебувають українці у світі, - експерт з міграційної політики

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Цілей створення такого міністерства може бути декілька. Одна з них - об'єднати українців заради перемоги України. Тобто, щоб українці, які перебувають за кордоном, більше донатили в економіку країни та її перемогу. Другою метою може бути робота над поверненням українців, які зараз перебувають за кордоном", - зазначив Гайдуцький.

За словами експерта з міграційної політики, для повернення українців з-за кордону необхідно розв'язати базове питання: визначити, де саме перебувають українці та чим вони займаються. У 2021 році, за рік до початку війни, Україна мала дані лише про 10% своїх громадян, які проживали за кордоном. Лише ця частка українців перебувала на консульському обліку.

"Українська влада взагалі не знає, де перебувають українці у світі, в яких країнах вони живуть, чим займаються, скільки заробляють. Це примітивні та прості питання, які насамперед потрібно почати вирішувати", - наголосив Гайдуцький.