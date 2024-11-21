"Свобода слова нам лише сниться": нардепка Федина в річницю Революції Гідності

Про це вона заявила під час виступу у ВР, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Сьогодні, в день 20-ліття Помаранчевої революції й 11-річчя Революції Гідності, ми також маємо згадати, за що саме люди виходили на Майдан. Сьогодні вранці я йшла до каплиці Небесної Сотні на вулиці Інститутській, щоб покласти квіти та вшанувати полеглих героїв Небесної Сотні. Те, що мене тригернуло, - величезна кількість автобусів із силовиками, які стояли біля каплиці. Якщо ви зараз визирнете із вікон на вулицю Шовковичну, ви теж побачите величезне зборище силовиків", - заявила нардепка.

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Софія Федина наголосила, що під час Помаранчевої революції та Революції Гідності люди виходили на Майдан за вільну демократичну Україну.

"Люди виходили за свободу слова й у 2004, й у 2013–2014 роках. Сьогодні ж ми маємо частину телеканалів виключених із цифрового мовлення без жодного на те документа. І попри те, що Європейська Комісія вимагає відновлення свободи слова і вільного мовлення, у нас величезні кошти вкладаються в пропагандистський "Єдиний марафон" замість того, щоб віддати ці кошти Збройним Силам України. А свобода слова нам тільки сниться", - заявила народна обраниця.