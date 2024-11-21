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У законопроєкті про безпеку в закладах освіти не передбачено фінансування такої можливості, - нардеп Княжицький

Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
15:26
Суспільство Микола Княжицький

Верховна Рада в четвер, 21 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт про безпеку в закладах загальної середньої освіти. Водночас у проєкті не передбачено фінансування забезпечення такої можливості

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Про це сказав народний депутат Микола Княжицький, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За його словами, законопроєкт передбачає, що в кожній школі має бути тривожна кнопка та огорожа, проте не зазначено, за чиї кошти це має бути втілено.

"Ті школи, де, вибачте, батьки багатші, вже давно це зробили. Ті, в кого немає такої можливості, не можуть цього зробити. Законопроєкт цього не передбачає", - сказав Княжицький.

Він нагадав, що в серпні була прийнята постанова про те, що всі школи мають мати укриття, проте коштів на це не було передбачено. Водночас рішенням Кабінету міністрів було передбачено, що школи, які не мають укриття, повинні припинити свою роботу. 

"А таких шкіл дуже багато, особливо в малих населених пунктах. Було прийнято компромісне рішення - їм дозволили возити на автобусах дітей в укриття до сусідів в приватні будинки, підвали, ще якісь установи, де можна заховати цих дітей. Але питання вирішено не було", - зазначив депутат.

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Він наголосив, що підходи до освіти в Україні потрібно "кардинально змінити". За словами Княжицького, позитивним моментом є те, що в проєкті державного бюджету, за який проголосувала Рада, врахували потреби фінансування освіти порівняно з першим читанням. 

"Бо в першому читанні це була повна ганьба. Але навіть в тому, за що ми проголосували, було абсолютно чітко вказано, наприклад, що харчуванням забезпечують учнів початкових класів. Хоча президент у Верховній Раді казав, що це вирішено для всіх учнів. Те саме стосується мінімальної зарплати вчителів. Те саме стосується дуже багатьох інших шкільних питань", - резюмував народний депутат.

Про законопроєкт 

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада в четвер, 21 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №11543 про безпеку в закладах загальної середньої освіти.

За його словами, законопроєкт передбачає, що засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити здійснення в закладі заходів із забезпечення безпеки, виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки.

Крім того, керівник закладу зобов'язаний сприяти проведенню профілактичної діяльності серед здобувачів освіти з метою запобігання вчиненню ними правопорушень.

З метою створення безпечного освітнього середовища керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані:

  • вживати заходів для запобігання та/або недопущення чи припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу;
  • визначати правила перебування осіб на території та у приміщеннях закладу освіти;
  • забезпечувати огородження території закладу;
  • облаштовувати заклад технічними засобами охорони, зокрема, системами термінового виклику поліції.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
освіта
Микола Княжицький
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