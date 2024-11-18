У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин

Про це розповіла засновниця громадської спілки "Освіторія" Зоя Литвин в етері "Еспресо".

За її словами, дослідження тривало понад рік і охоплювало вчителів України, як тих, хто зараз працює, так і майбутніх педагогів.

"До повномасштабної війни вже була нестача вчителів і спостерігався спадний тренд у кількості педагогів. Повномасштабне вторгнення суттєво посилило цей спадний тренд. За найоптимістичнішими сценаріями, у 2030 році нестача освітян становитиме 108 тисяч, якщо не відбудеться позитивних змін", - зазначила Литвин.

Втім, головним демотиватором для вчителів є не низька оплата праці, яка не відповідає навантаженню цієї професії.

"Найголовніший демотиватор – це бюрократія, велика кількість документів, які відволікають від роботи з учнями. Для вирішення цієї проблеми потрібна політична воля та чітке визначення відповідальних осіб. Наше дослідження показало, що в Україні існує багато структур, які виправдовують своє існування перевірками непотрібних паперових журналів та інших документів. Директори шкіл часто змушені дублювати документацію, щоб підстрахуватися від можливих перевірок, що відволікає їх від основної роботи", - зазначила вона.

Здебільшого молоді вчителі, тобто ті, кому до 30 років, залишають професію саме через низьку оплату праці та бюрократію. Питання потребує системної роботи міністерства, роз’яснень та спілкування з управліннями освіти та державними службами якості освіти, які вимагають ці документи.

"Законодавчі ініціативи могли б покращити якість педагогічної освіти. Молоді вчителі часто виходять на роботу з нерелевантними знаннями, отриманими в університетах. Це проблема не лише вчителів, а й багатьох інших спеціальностей", - додала Литвин.