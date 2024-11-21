До 15 років засуджено агентку "007", яка шпигувала для ФСБ під виглядом волонтерки

Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідники СБУ затримали жінку на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони. Мешканку тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області завербували на території громади, а згодом відправили до обласного центру як "волонтерку". Прибувши в місто, жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.

Згідно з отриманими у ФСБ інструкціями, агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів і вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя. З окупантами вона комунікувала за допомогою анонімного чату в месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні звіти.

Одночасно з документуванням розвідувальної активності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Суд визнав жінку винуватою за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).