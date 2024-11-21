Коригували вогонь з акаунтів родичів: СБУ затримала двох агенток ГРУ

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваними виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали "швидкий заробіток". Їхнім основним завданням було знаходити та передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

"Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин", - з'ясували правоохоронці.

Зазначається, що для того, щоб шпигувати за об’єктами Сил оборони підозрювані мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери із записом на флешносії. Окрім цього, жінки намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.