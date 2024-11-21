Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Коригували вогонь з акаунтів родичів: СБУ затримала двох агенток ГРУ

Коригували вогонь з акаунтів родичів: СБУ затримала двох агенток ГРУ

Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
10:38
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру двом агентам ГРУ, які пішли на співпрацю з російським ворогом та коригували вогонь з акаунтів своїх родичів

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваними виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали "швидкий заробіток". Їхнім основним завданням було знаходити та передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

"Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин", - з'ясували правоохоронці.

Зазначається, що для того, щоб шпигувати за об’єктами Сил оборони підозрювані мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери із записом на флешносії. Окрім цього, жінки намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • В Україні на 15 років увʼязнили агента ФСБ, який готував ракетні удари по військовому шпиталю в Дніпрі та місцевій тепловій електростанції.
     
Теги:
Новини
Росія
СБУ
Київщина
Чернігівщина
Війна з Росією
Читайте також:
Джорджія Мелоні
Автор Дар'я Куркіна
19 листопада, 2024 вiвторок
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Автор Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
Президент Бразилії зірвав обговорення війни в Україні на саміті G20: Макрон і Шольц розчаровані
Автор Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 листопада
11:49
ЗСУ
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував
11:46
Оновлено
Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 15, серед них діти
11:36
На стримінгах зʼявився плейліст зі S.T.A.L.K.E.R. 2 з 440 українськими піснями
11:26
Угорщина розгорне додаткові засоби ППО поблизу українського кордону
11:15
Ексклюзив
Революція гідності
Результати розслідувань знищені і знищуються зараз, - адвокат родичів Героїв Небесної сотні Титич
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракети Storm Shadow летять у РФ вслід за ATACMS, а Зеленський чекає на смерть Путіна. Акценти світових ЗМІ 21 листопада
11:03
сніг, негода в Україні
Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
10:48
На аукціоні за $121 млн продали картину Магрітта, що стало рекордом для художника
10:40
електроенергія
У регіонах діють графіки погодинних вимкнень: ситуація в енергосистемі 21 листопада
10:38
Пресреліз
GET Business Festival:
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
10:33
Оновлено
Атака Дніпра
РФ здійснила масовану атаку по Дніпру: двоє постраждалих, пошкоджений центр реабілітації
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:24
S.T.A.L.K.E.R. 2
В Україні знизилася швидкість інтернету через реліз гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
10:11
Десантно-штурмові війська ЗСУ
21 листопада - Введення у храм Пресвятої Богородиці та День Десантно-штурмових військ України
10:04
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала свої винищувачі через російську атаку по Дніпру
10:00
OPINION
Курськ, ракети та омріяне "замороження": як українська операція зруйнувала російські плани
09:53
Оновлено
світло
У низці регіонів України запроваджували екстрені вимкнення світла
09:46
Ексклюзив
ППО, ЗСУ
"Ніхто не може змусити Україну піти на капітуляцію": колишній головний військовий прокурор України Чумак
09:43
Оновлено
електроенергія, відключення
Укренерго змінило графіки відключень світла на 21 листопада
09:39
"Ля Палісіада"
Відібраний на "Оскар" від України фільм "Ля Палісіада" покажуть на кінофестивалі у Польщі
09:36
ППО
РФ атакувала Дніпро ракетами різного типу: збито 6 цілей, була запущена МБР, - Повітряні сили
09:32
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"На деяких ділянках ворогу вдалося підійти до річки Оскіл": начальник Куп’янської МВА Беседін
09:18
РФ увечері скинула авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: 6 поранених
08:59
Ексклюзив
Люди самі встановили собі спеціальні умови, - депутатка Херсонської міськради Погомій про ситуацію в місті
08:54
Зіткнення потягів у Польщі
У Польщі зіштовхнулися два вантажні потяги, один з вагонів перекинувся: постраждав машиніст
08:34
OPINION
Зброя, енергетика, гроші: як Польща допоможе Україні в 2025 році
08:31
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 153 боєзіткнення, з них 34 - на Покровському напрямку
08:23
Ллойд Остін
Міністр оборони Китаю відмовився від зустрічі з главою Пентагону
08:11
Енергодар, Запорізька АЕС
Запорізька АЕС на межі блекауту: через обстріл РФ знеструмлено одну з двох ліній живлення
08:00
OPINION
блог Андрій Магера
Якщо Москва застосує "ядерку", то отримає таку ж відповідь
07:36
ЗСУ знищили втрати ворога
РСЗВ, 50 артсистем, 8 танків і 1510 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:27
путін путлер
"Поділ на 3 частини": РФ намагається просувати на Захід план, де Україна втрачає державність, - ЗМІ
06:59
Ракета Storm Shadow
"Не будемо вдаватися в деталі": Умєров прокоментував використання Україною ракет Storm Shadow
06:43
ЗРК NASAMS
Система ППО NASAMS для України вже у Польщі, - міністр оборони Канади
06:36
адміністрація окупантів в Донецьку
РФ влаштувала тур для пропагандистів на тимчасово окуповані території, - Спротив
06:32
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 5 ракетоносіїв: загальний залп - до 28 "калібрів"
06:22
Ukraine Russia war live map, november 13-20
У Торецьку продовжуються важкі бої, РФ використовує м'ясні штурми, - ОТУ "Луганськ"
06:09
снігоочисник
У Києві випав перший сніг: на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки
05:45
танк Leopard 2A4
Для формування танкового батальйону: Чехія планує закупити у Німеччини 14 Leopard вартістю $167 млн
05:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Молдові заявили, що їхні радари не здатні виявляти безпілотники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV