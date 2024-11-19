Готував удар по ТЕС у Дніпрі: 15 років тюрми отримав російський агент

Про це повідомляє СБУ.

Росіяни помітили 22-річного фігуранта через активність у telegram-каналах у пошуку легкого "заробітку".

За завданням окупантів, засуджений відслідковував наявність українських захисників у медустанові, де їх лікували після поранень. Він також розвідував орієнтовну кількість бойових евакомашин та іншого транспорту ЗСУ.

У Службі безпеки наголошують: ворог планував здійснити ракетний удар по шпиталю, якщо інформація про перебування особового складу та військової техніки там "підтвердиться".

Наступним завданням російського агента було коригування повітряної атаки на місцеву ТЕС.

Зловмисника затримали у лютому цього року, коли той проводив дорозвідку поблизу шпиталю.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.