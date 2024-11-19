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Підготовка терактів, підрив у Києві: в Одесі затримали агентів РФ віком 15, 17 і 20 років

Юлія Лаврук
19 листопада, 2024 вiвторок
12:08
Кримінал

В Одесі затримали трьох юнаків, одного з яких підозрюють у вчиненні терористичного акту біля адмінбудівлі в Києві

Зміст

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, один з підозрюваних - 17-річний одесит - приїхав до Києва для вчинення теракту на замовлення, яке отримав через Telegram. Об'єктом стала адмінбудівля у Дарницькому районі столиці.

Зі слів підозрюваного, він не знав, що це за будівля. Отримавши геолокацію, хлопець нібито перекинув через паркан саморобну вибухівку, начинену цвяхами. Після цього він відійшов на безпечну відстань та дистанційно привів її в дію.

"Теракт хлопець вчинив вдень, розраховуючи на те, що внаслідок таких дій будуть жертви. Втім, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За вчинення цього злочину замовники нібито обіцяли заплатити хлопцю близько $2 тис. В Офісі генпрокурора зазначили, що обіцяну суму фігурант так і не отримав.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Одесі після придбання засобів для виробництва ще одного вибухового пристрою.

У СБУ зазначили, що в ході спецоперації також було затримано спільників фігуранта - двох одеситів віком 15 і 20 років, які нібито палили відділення Укрпошти в Одесі та Миколаєві.

Наразі слідчі СБУ та Нацполіції повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями КК України:

  •  ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Двоє фігурантів перебувають під вартою. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника ворожої групи. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України затримала чотирьох мешканців, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою, підриві автомобіля з військовим ЗСУ та підготовці низки інших терактів.
Теги:
Новини
Україна
Одеса
СБУ
теракт
Війна з Росією
новини Києва
Офіс генпрокурора
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