Підірвали авто військового і планували інші теракти: чотирьох харків'ян підозрюють у роботі на розвідку РФ

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, у червні 2024 року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. Для вчинення теракту фігуранти простежили місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

За даними СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.

Діяльність групи координував бойовик "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ.

За його вказівкою, після підриву авто українського воїна агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відстежити та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Одного із фігурантів було затримано "на гарячому" у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм. Інших агентів затримали за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за статтями про диверсію та терористичний акт).

Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.