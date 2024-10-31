Пропонувала військовим послуги з прибирання, щоб розвідати їхні позиції: в Харкові затримали агентку ГРУ РФ

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваною виявилася 63-річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу також було встановлено контррозвідниками СБУ.

За вказівкою російського ГРУ жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, які залучені до боїв на Харківському напрямку.

"Для збирання розвідданих агентка намагалася втертися в довіру до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови. Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати в помешканнях тимчасового проживання", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше правоохоронці затримали п'ятьох людей, яких підозрюють у підпалах на Київщині, Вінниччині та Сумщині. Фігуранти можуть отримати довічний термін ув’язнення.



