Палили об'єкти залізниці та пошти за вказівкою РФ: у трьох областях затримали 5 підозрюваних

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, для організації диверсій спецслужби РФ дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали легких заробітків у Telegram-каналах.

Зокрема, на Київщині правоохоронці затримали двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, яких підозрюють у підпалі місцевого відділення Укрпошти та об'єктів Укрзалізниці.

Крім того, на Вінниччині затримали пару, яка, за словами СБУ, спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Йдеться про двох рецидивістів з міста Гнівань: 28-річну жінку, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річного знайомого, що раніше відбував покарання за крадіжку.

До того ж у Сумах затримали 27-річного місцевого мешканця, який, за даними слідства, підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.