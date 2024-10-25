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Коригував удари по Дніпропетровщині та чекав на окупацію регіону: СБУ затримала російського інформатора

Катерина Ганжа
25 жовтня, 2024 п'ятниця
12:38
Війна з Росією

На Дніпропетровщині співробітники СБУ затримали російського інформатора, який коригував ракетно-дронові удари по прифронтовому місту Синельникове та чекав на захоплення всього регіону

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Зазначається, що зловмисником виявився 30-річний місцевий безробітний, який потрапив до "уваги" окупантів через свої прокремлівські коментарі у месенджерах.

"Зокрема, у дописах він сподівався на "приєднання" області до складу РФ. В одному з чатів на нього вийшов адміністратор російського телеграм-каналу, який контролює російська розвідка. Після дистанційного залучення до співпраці з окупантами фігурант розпочав підготовку координат для нової серії повітряних ударів по Синельниківському району", - розповіли в Службі безпеки.

У відомстві також повідомили, що для виконання завдання ворога фігурант обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ.

"Одночасно зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції. Після розвідувальних вилазок інформатор відправляв зібрані дані російському куратору", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки викрила зловмисника і затримала його за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення пунктів базування Сил оборони, додали в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, з якого він спілкувався із ворожим куратором.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці запобігли теракту у Києві та затримали жителів Запоріжжя, які планували підірвати саморобний вибуховий пристрій в одному із багатолюдних місць столиці. 
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
СБУ
Дніпропетровщина
окупанти
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