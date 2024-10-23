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Готували підрив вибухівки в багатолюдному місці Києва: СБУ затримала агентів РФ

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
10:15
Кримінал

Правоохоронці запобігли теракту у Києві та затримали жителів Запоріжжя, які планували підірвати саморобний вибуховий пристрій в одному із багатолюдних місць столиці

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Про це повідомляє СБУ.

Так, Служба безпеки та Національна поліція затримала підозрюваних, якими виявилися 20-річна жителька Запоріжжя та її 26-річний співмешканець. Вони пішли на співпрацю з РФ.

Зазначається, що підозрювані мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України. Метою росіян була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва.

Як пишуть правоохоронці, 20-річна підозрювана отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. Вона ж своєю чергою використала два мобільні телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону.

Встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського гру, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

Правоохоронці дізналися, що перед вчиненням теракту жінка разом зі співмешканцем мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби - підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала біля військового об'єкта жителя Кропивницького, який допомагав росіянам завдати удар. Чоловіку повідомили про підозру у держзраді.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
теракт
Війна з Росією
новини Києва
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