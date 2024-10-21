Допомагав РФ завдавати ударів по позиціях і складах ЗСУ: жителю Кропивницького загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився 34-річний місцевий житель Кропивницького, який "зливав" окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони. Також він цікавився вогневими позиціями ППО та розташуванням логістичних складів українських військ.

Для цього підозрюваний об’їжджав територію обласного центру, де намагався знайти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. У разі виявлення військових об’єктів він мав сфотографувати або відзняти їх на відео, а потім "прив’язати" відповідні координати до гугл-карт.

Служба безпеки затримала чоловіка "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.