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У ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів

Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
12:37
Війна з Росією оператори БпЛА

У Збройних силах України створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів

Зміст

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Школу створили на базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

Наразі, вже відбувається навчання майбутніх фахівців. Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів - логістичних, спеціальних та інженерних. 

Крім того, триває робота над масштабуванням проєкту і його вдосконаленням у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський зазначив, що навчання операторів БПНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. 

"Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БПНК. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями й навичками", - наголосив Віталій Добрянський.

  • Міноборони 16 жовтня вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.
Теги:
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Міністерство оборони
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безпілотник
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