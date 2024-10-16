Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів
Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy
Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram.
"Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком", - розповіли у відомстві.
Зазначається, що процес відбувся в рамках експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БПЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України.
"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", - додали в Міноборони.
Для довідки. Global Drone Аcademy працює з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів БПЛА. Серед її випускників – військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.
На початку жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.
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