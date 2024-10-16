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Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів

Катерина Ганжа
16 жовтня, 2024 середа
20:17
Війна з Росією безпілотник

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy

Зміст

Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram.

"Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що процес відбувся в рамках експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БПЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України.

"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості  фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", - додали в Міноборони.

Для довідки. Global Drone Аcademy працює з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів БПЛА. Серед її випускників – військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

  • На початку жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

     

     

Теги:
Україна
Міністерство оборони
безпілотник
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