Уряд ухвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БПЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БПЛА", - написав міністр.

За його словами, навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БПЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Для того, щоб отримати ліцензію, заклад повинен:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати понад три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти понад трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

"Постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті", - наголосив міністр.