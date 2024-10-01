Уряд ухвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БПЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БПЛА", - написав міністр.
За його словами, навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БПЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.
Для того, щоб отримати ліцензію, заклад повинен:
- проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;
- мати понад три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;
- мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;
- найняти понад трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.
"Постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті", - наголосив міністр.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі Україна має спроможність виготовляти більш ніж декілька мільйонів безпілотників на рік.
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