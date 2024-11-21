Віцепрем'єр з відновлення Кулеба назвав умови відновлення польотів у Львові й Борисполі

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Суспільне.

Зазначається, що від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно 45–50 днів. Однак критично важливою умовою є забезпечення безпеки пасажирів.

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"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно", - заявив Кулеба.

За його словами, якщо бути реалістичними, то про відновлення польотів можна говорити виключно з оглядкою на ситуацію на фронті: "Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни - у першу чергу фронт, після цього вже - будь-який інший розвиток".

Що відомо про відкриття аеропортів в Україні

Раніше повідомлялося, що надзвичайний і повноважний посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген готовий лобіювати можливість відкриття Львівського аеропорту.

18 січня заступник глави ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року.

Згодом стало відомо, що Україна починає переговори з регуляторами США та ЄС про відкриття аеропортів. Водночас Украерорух зазначав, що повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що достатні засоби ППО, зокрема літаки F-16, дозволи б Україні відкрити аеропорт у Львові.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ казав, що функціонуючий аеропорт у Львові може бути потенційною ціллю росіян, тому для його відкриття потрібно усвідомлювати усі можливі ризики.

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