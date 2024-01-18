Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст, - заступник голови ОП Шурма

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі в четвер, пише Інтерфакс-Україна.

"Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні... Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати", - заявив він.

За словами Шурми, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

"Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять", - констатував заступник глави ОП.

У відповідь на запитання, чи справді влада України розглядає питання щодо відкриття аеропортів у Києві (міжнародний аеропорт "Бориспіль") і Львові, він сказав, що обидва аеропорти розглядають, але водночас "основний фокус" спрямований на "Бориспіль".

Щодо можливості відновлення авіасполучення влітку Шурма сказав, що не готовий назвати конкретні терміни.

"Послухайте, маємо внутрішню дорожню карту й графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни... Якби це залежало лише від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше ніж 20%", - заявив він, додавши, що можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, успіх цього рішення залежатиме, зокрема, і від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

"Наша команда й військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться", - заявив заступник глави ОП.

Крім того, сказав він, не менш важливим є отримання схвалення європейського регулятора IATA й пошук надійних страхових механізмів, щоб лізингодавці змогли без побоювань надати повітряні судна.

"І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити", - підсумував Шурма.

Відновлення роботи цивільної авіації в Україні

У кінці січня 2023 року виконавчий директор авіакомпанії Ryanair МайклО'Лірі заявляв, що Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні. 20 квітня він заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти, щойно літати в країні стане безпечно.

У квітні Украерорух заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

7 червня у Львівській ОВА повідомили, що порушили питання про відкриття аеропорту для створення гуманітарного коридору.

20 липня топменеджери Ryanair прибули до Києва. Вони пообіцяли відновити польоти вже через 8 тижнів після відкриття повітряного простору України з Києва, Львова та Одеси. Також було анонсовано інвестицію близько 3 мільярдів доларів та розміщення до 30 нових літаків Boeing MAX у 3-х основних аеропортах України. 22 липня Майкл О'Лірі розповів, що Ryanair до кінця року може відновити польоти з Києва та Львова

У жовтні гендиректор "Борисполя" казав, що аеропорт готовий розпочати приймати літаки вже через місяць після закінчення війни. Згодом стало відомо, що після відновлення авіасполучення в Україні планують провести комплексну модернізацію та реконструкцію аеропорту "Бориспіль". На це знадобиться 420 млн євро.

19 грудня під час пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль".

21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що у питанні відновлення авіасполучення потрібно врегулювати чотири ключові компоненти. Ідеться про захист летовищ, підготовку та сертифікацію інфраструктури, задіяння механізму страхування та авіакомпанію, яка візьметься здійснювати перельоти.