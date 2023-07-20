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Інвестиції на $3 млрд і 75 маршрутів: лоукостер Ryanair розповів про плани відновлення роботи в Україні

20 липня, 2023 четвер
17:15
Економіка Ryanair

У Київ прибули топменеджери найбільшого лоукостера Європи, які пообіцяли відновити польоти вже через 8 тижнів після відкриття повітряного простору України з Києва, Львова та Одеси

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Сьогодні, 20 липня, з робочим візитом до Києва прибули керівники Ryanair: головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес.

В рамках робочого візиту в Україну керівництво авіакомпанії Ryanair зустрілось з командою Міністерства відновлення на чолі із віцепрем'єр-міністром з питань відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

На робочій зустрічі також присутні очільники Міжнародних аеропортів "Бориспіль" Олексій Дубревський, "Львів" – Тетяна Романовська та "Одеса" – Володимир Семенченко, а також керівництво Украероруху.

"Ключовим в умовах війни для нас залишається збереження придатності авіаційної інфраструктури та кваліфікації персоналу. Водночас відновлення польотів буде можливим як тільки дозволить безпекова ситуація. Проте вже зараз ми працюємо над рішеннями та інвестиційними планами, які дозволять швидко запустити літаки. Вдячний за лідерство у відновлення нашої авіагалузі, конкретні пропозиції та рішення компанії Ryanair – відданому партнеру України",– підсумував результати зустрічі Олександр Кубраков.

Ryanair стала першою міжнародною авіакомпанією, керівники якої прибули до України з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі наголосив, що Ryanair залишається відданим партнером у відновленні та інвестуванні в Україну:

"Сьогодні я побачив, що в складних умовах війни, команда аеропорту демонструє свій професіоналізм та повністю готова до найшвидшого відновлення польотів. Окремої уваги заслуговує  збереження кваліфікованого персоналу протягом такого тривалого часу за умови неможливості стабільного функціонування через війну".

В ході візиту відбулося детальне обговорення партнерства між Ryanair та аеропортами України щодо заявленого стратегічного плану авіакомпанії задля швидкого відновлення міжнародних перевезень на ринку, коли Європейське агентство безпеки авіації (EASA) підтвердить безпеку польотів в українському небі.

У повідомленні йдеться, що лоукостер має намір залучити значні кошти в Україну та очолити відновлення українського ринку авіаперевезень, інвестувавши близько 3 мільярдів доларів і розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX у 3-х основних аеропортах України – в Києві, Львові та Одесі.

Ryanair також планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним.

На фотографії із зустрічі, яку опублікував аеропорт Бориспіль, можна побачити деталі плану. Ryanair має намір почати польоти із Києва, Львова та Одеси вже протягом 5 днів після того, як EASA відкриє український повітряний простір.

На першому етапі перезапуску рейсів Ryanair планує виконувати 600 рейсів щотижня із трьох аеропортів України за 75 напрямками. Кількість маршрутів із Києва складе 50, зі Львова та Одеси – 25.

Лоукостер також декларує запуск внутрішніх рейсів по Україні. Ryanair хоче виконувати по три щоденні рейси між Києвом та Львовом.

  • Нагадаємо, у кінці січня О'Лірі заявляв, що Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.
  • 28 лютого керівництво Ryanair оголосило, що авіакомпанія готова запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir.
  • 20 квітня генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти в Україну, щойно літати в країні стане безпечно.

Одеса
Львів
Бориспіль
аеропорти
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