Про це повідомив депутат парламенту Молдови після зустрічі з представниками компанії у Дубліні, інформує Newsmaker.

Під час візиту до Дубліна молдавська делегація на чолі з головою парламенту Ігорем Гросу зустрілася з комерційним директором Ryanair Джейсоном МакГіннесом та директором з розвитку маршрутів Раймондом Келліхером.

"Найбільшою перешкодою для того, щоб Ryanair з'явився у Молдові, були завищені збори у міжнародному аеропорту Кишинева. Ми повідомили [представникам компанії], що аеропортовий збір €9 скасують, а на решту зборів запропонують знижку до 70% для авіакомпаній, які відкривають нові маршрути та перевозять велику кількість пасажирів", — написав Маріан у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, процедуру повернення аеропорту під контроль держави завершать за кілька тижнів. "Це дозволить внести зміни до тарифної політики", наголосив Маріан.

"Керівництво Ryanair висловило готовність запустити маршрути з Молдови невдовзі після коригування тарифної політики. Ми запросили Джейсона та Раймонда відвідати нашу країну, щоб продовжити обговорення", - повідомив Маріан.