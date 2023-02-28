Ryanair замість WizzAir: Ірландський лоукостер готовий відкрити рейси з Кишинева
Керівництво найбільшого лоукостера в Європі Ryanair готове запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir
Про це повідомив депутат парламенту Молдови після зустрічі з представниками компанії у Дубліні, інформує Newsmaker.
Під час візиту до Дубліна молдавська делегація на чолі з головою парламенту Ігорем Гросу зустрілася з комерційним директором Ryanair Джейсоном МакГіннесом та директором з розвитку маршрутів Раймондом Келліхером.
"Найбільшою перешкодою для того, щоб Ryanair з'явився у Молдові, були завищені збори у міжнародному аеропорту Кишинева. Ми повідомили [представникам компанії], що аеропортовий збір €9 скасують, а на решту зборів запропонують знижку до 70% для авіакомпаній, які відкривають нові маршрути та перевозять велику кількість пасажирів", — написав Маріан у своєму Telegram-каналі.
За словами депутата, процедуру повернення аеропорту під контроль держави завершать за кілька тижнів. "Це дозволить внести зміни до тарифної політики", наголосив Маріан.
"Керівництво Ryanair висловило готовність запустити маршрути з Молдови невдовзі після коригування тарифної політики. Ми запросили Джейсона та Раймонда відвідати нашу країну, щоб продовжити обговорення", - повідомив Маріан.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що один з найбільших європейських лоукостерів WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики, викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову.
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