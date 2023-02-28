Про це повідомляє видання hotnews.ro, з посиланням на опубліковану 27 лютого заяву компанія, у якій вона зазначила, що ухвалила це рішення у зв'язку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою.

Інформацію також підтвердили в Органі цивільної авіації, пообіцявши пізніше повідомити подробиці.

У своїй заяві лоукостер оголосив, що уважно стежить за ситуацією в Молдові, підтримуючи контакти з місцевими та міжнародними органами, які забезпечують безпеку у регіоні. "Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в результаті останніх подій у Молдові і високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", - йдеться у заяві Wizz Air.

У WizzAir запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон. Рейси в Прагу, Гамбург і Будапешт не виконуватимуться.

На офіційному сайті WizzAir інформації поки що немає. Квитки продовжують продавати. Проте в компанії запевняють, що всі клієнти, рейси яких скасують, отримають сповіщення та зможуть безкоштовно замовити інший квиток або отримати гроші назад.

Відзначимо, що аеропорт Кишинева став одним з ключових для українці, які намагались втекти від війни.