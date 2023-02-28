WizzAir через "ризики у повітряному просторі" припиняє рейси зі столиці Молдови
Авіакомпанія WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики ,викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову
Про це повідомляє видання hotnews.ro, з посиланням на опубліковану 27 лютого заяву компанія, у якій вона зазначила, що ухвалила це рішення у зв'язку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою.
Інформацію також підтвердили в Органі цивільної авіації, пообіцявши пізніше повідомити подробиці.
У своїй заяві лоукостер оголосив, що уважно стежить за ситуацією в Молдові, підтримуючи контакти з місцевими та міжнародними органами, які забезпечують безпеку у регіоні. "Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в результаті останніх подій у Молдові і високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", - йдеться у заяві Wizz Air.
У WizzAir запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон. Рейси в Прагу, Гамбург і Будапешт не виконуватимуться.
На офіційному сайті WizzAir інформації поки що немає. Квитки продовжують продавати. Проте в компанії запевняють, що всі клієнти, рейси яких скасують, отримають сповіщення та зможуть безкоштовно замовити інший квиток або отримати гроші назад.
Відзначимо, що аеропорт Кишинева став одним з ключових для українці, які намагались втекти від війни.
- Нагадаємо, у кінці жовтня стало відомо, що з 1 грудня авіакомпанія Wizz Air закриває свою базу в аеропорту Кишиневі – таке рішення компанії пов'язане з війною в Україні та ризиком нестабільності повітряного простору Молдови.
- 16 лютого на території Молдові біля кордону з Україною вчетверте виявили уламок російської ракети.
- 10 лютого Залужний повідомив про дві російські ракети "Калібр", які пролетіли над територією Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну. Молдова підтвердила проліт ракети, Румунія - спростувала.
- Ексміністр оборони Молдови заявив, що у разі агресії РФ Румунія та Україна збиватимуть російські ракети та літаки, які летітимуть до Кишинева.
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