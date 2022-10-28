Wizz Air закриває свою базу в Молдові через небезпеки, пов'язані з війною в Україні

Про це, з посиланням на заяву лоукостера, повідомляє видання NewsMaker.

Як йдеться у повідомленні, компанія, вивчивши всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного простору Молдови, переглянула графік польотів узимку.

У пресслужбі Кишинівського аеропорту також повідомили, що Wizz Air оголосила про зміни у зимовому розкладі.

"Усім пасажирам, які купили квитки на цей період, пропонується відвідати офіційний веб-сайт компанії, щоб переглянути варіанти рейсів, або зв'язатися з представниками авіакомпанії для отримання більш детальної інформації", - зазначили в аеропорту.

В Органі цивільної авіації Молдови уточнили, що Wizz Air, як і раніше, виконуватиме рейси до/з Кишинівського аеропорту. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками та/або скоротити частоту польотів.

Також видання повідомляє, що останніми тижнями літаки авіакомпанії на ніч відлітали в Ясси з міркувань безпеки.

Відзначимо, що база авіакомпанії перебувала в аеропорту Кишинева. Столиця також була єдиним містом, звідки здійснювались польоти з/до Молдови.

Нагадаємо, 10 жовтня три ракети пролетіли над повітряним простором Молдови. Ці ракети зафіксували в районах Рибниці, Сорок та Флорешт. Як заявили у міноборони, ці ракети, які полетіли в Україну, становили загрозу для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, що пролітають над повітряним простором країни. Влада Молдови має намір придбати системи ППО, які мають допомогти закрити повітряний простір від ворожих ракет та літальних апаратів.

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