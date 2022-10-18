Стримувати ворожі ракети та літаки: влада Молдови планує закупити системи ППО

Про це заявив на прес-конференції 18 жовтня речник парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Newsmaker.

За його словами, те, що Росія не визнає порушення повітряного простору Молдови, ще раз говорить про необхідність зміцнювати обороноздатність країни.

"Ми ще раз зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони говорить про те, що Росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт [порушення повітряного простору Молдови]. Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети та літальні апарати, що порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам", — сказав Гросу.

На запитання, скільки грошей потрібно Молдові на купівлю систем ППО, Гросу відповів, що оцінкою видатків мають займатися представники міноборони.

"Не можу назвати вам цифру. Військові мають провести необхідну оцінку та запропонувати рішення, яке, так, коштуватиме дорого", — сказав він.

Додамо, що міністр оборони Молдови Анатолій Носатий розповів, що Москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.

"Ми не отримали офіційного пояснення. Виходячи з обговорень з колегами з МВС, та розмов, які я провів з військовим аташе, російська сторона зайняла більш оборонну позицію і вимагає від нас більше деталей, замість того, щоб визнати те, що сталося. Ми не отримали підтвердження того, що повітряний простір Молдови справді був порушений", - сказав Носатий.

Нагадаємо, перетин повітряного простору Молдови під час ракетної атаки України Росією суттєво змінять настрої в ПАРЄ та інших міжнародних організаціях. Про це в ефірі Еспресо повідомив нардеп Сергій Соболєв.

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