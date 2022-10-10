Ракети РФ в просторі Молдови дуже змінять настрої в міжнародних організаціях, - нардеп Соболєв
Перетин повітряного простору Молдови під час ракетної атаки України Росією суттєво змінять настрої в ПАРЄ та інших міжнародних організаціях
Про це в ефірі Еспресо повідомив нардеп Сергій Соболєв.
"Я думаю, що сьогоднішня заява офіційних представників Молдови про те, що три ракети перетнули повітряний простір Молдови - це фактор, який подіє на європейців. Коли в 2008 році була атака проти Грузії, багато хто думав, що на цьому все закінчиться. 2014, 2022, прямі російські вторгнення. Всі думали, що нас це не стосується, - тепер російські ракети над Молдовою. Я думаю, що ці фактори дуже суттєво змінять настрої в ПАРЄ та інших міжнародних організаціях", - зазначив він.
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