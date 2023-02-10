Про це поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в телеграмі.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії", - ствердив Валерій Залужний.

Він також повідомив, що після цього ракети знову увійшли в повітряний простір України, а були запущені з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував вторгнення РФ у повітряний простір Румунії та Молдови в коментарі журналістам УП. Він наголосив, що "Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу". Речник додав: "Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові".