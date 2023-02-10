Залужний: Дві російські ракети "Калібр" пролетіли над територією Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну
Під час масованої ракетної атаки по Україні 10 лютого 2 ворожі ракети пролетіли в повітряному просторі Молдови та Румунії: ЗСУ могли б їх збити там, якби не ризики
Про це поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в телеграмі.
"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії", - ствердив Валерій Залужний.
Він також повідомив, що після цього ракети знову увійшли в повітряний простір України, а були запущені з акваторії Чорного моря.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував вторгнення РФ у повітряний простір Румунії та Молдови в коментарі журналістам УП. Він наголосив, що "Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу". Речник додав: "Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові".
- Нагадаємо, ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях повідомили про вибухи й роботу протиповітряної оборони. У Харківському районі 7 людей отримали поранення.
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