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Росія атакувала Україну ракетами: є влучання й поранені, працювала ППО

10 лютого, 2023 п'ятниця
11:47
війна з Росією ракетний удар

Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 7 людей отримали поранення

Про це передає місцева влада та ЗМІ.

Львівщина

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий поінформував про роботу ППО в місті: "У Львові чути вибухи. Працює ППО".

А голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони в області.

Також у Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.

Івано-Франківщина

До цього голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук звітувала про роботу ППО на території області.

Хмельниччина

За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 ворожу крилату ракету та 1 "шахед". Проте є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади, розповів очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Наразі пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються. 

До цього міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив вибух у місті: "Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами".

Про перебої з електропостачанням писав і Гамалій: "Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої й у водопостачанні".

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію в області під час ракетної атаки в етері телемарафону:

"Харків все ще перебуває під ударами ворожих ракет. Нещодавно в місті пролунав ще один вибух. Є влучання в електрогенеруючу інфраструктуру. Повітряна тривога зберігається. Перебувайте в укриттях", - ствердив він.

За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі, поранення отримали 7 людей. Двоє з них у важкому стані, додав Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов поінформував про ворожу атаку на критичну інфраструктуру міста орієнтовно о десятій годині ранку: він попередив про можливі перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Київ та область

За даними мера Києва Віталя Кличка, уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Пізніше Київська міська військова адміністрація уточнила: "Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі".

До цього Київська обласна військова адміністрація та Київська міська військова адміністрація повідомляли про роботу ППО на території регіону.

Дніпропетровщина

Моніторингові групи та ЗМІ писали про вибухи в Кривому Розі, голова ОВА Олександр Вілкул закликав нічого не викладати в мережу: "Всі залишаємось в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті".

Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про повторну атаку на місто: ранком 10 лютого там зафіксовано два прильоти.

Вінниччина

Мер Вінниці Сергій Моргунов підтвердив вибухи в місті та поінформував про роботу ППО.

"У Вінниці було чути вибухи. Спрацювала ППО", - написав він.

До цього голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначав, що в області була підвищена загроза ракетного удару. А місцеві мешканці повідомляли про вибухи на Полтавщині, Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

О 08:34 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про якнайбільше 20 ракет, які можуть атакувати Україну. О 10:20 він написав, що в повітряному просторі Молдови було зафіксовано ворожу ракету. "Поки транзитом".

  • Нагадаємо, вночі окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харківщини, зафіксовано близько 10 вибухів.
  • Російські війська сьогодні вночі за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів.
  • Ранком повідомлялося, що Росія вивела в Чорне море три ракетоносії після ослаблення шторму, один із них – підводний: в ОК "Південь" попередили, що ворог може готувати обстріл України.
  • Ранком Повітряні сили звітували, що вночі 10 лютого росіяни завдали ударів по містах та критичній інфраструктурі України: застосували 7 БПЛА та 6 крилатих ракет "Калібр": ЗСУ збили 5 "калібрів" та 5 "шахедів".
  • Вранці ДТЕК поінформував, що через загрозу ракетної атаки 10 лютого застосованні екстрені відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
  • Пізніше в Укренерго попередили про 14 масовану терористичну атаку на українську енергосистему: "на жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях".
ППО
Київщина
Кривий Ріг
Полтавщина
ЗСУ
Миколаївщина
Дніпропетровщина
Харківщина
ракетний удар
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