Сили ППО збили 61 із 71 ракети, випущеної Росією по Україні 10 лютого

Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

10 лютого російська армія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури.

"З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", - зазначили військові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що загарбники також атакували з комплексу С-300: удари завдавалися з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

Так, станом на 11:30 за добу 10 лютого окупанти здійснили 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, та "Калібр".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше!" - додали в пресслужбі.