Сили ППО збили 61 із 71 ракети, випущеної Росією по Україні 10 лютого
10 лютого росіяни завдали по Україні масований ракетний удар: захисники ліквідували 61 із 71 запущених РФ ракет, також знищено 5 БПЛА "Шахед"
Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
10 лютого російська армія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури.
"З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", - зазначили військові.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що загарбники також атакували з комплексу С-300: удари завдавалися з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.
Так, станом на 11:30 за добу 10 лютого окупанти здійснили 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, та "Калібр".
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше!" - додали в пресслужбі.
- Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення.
- Унаслідок атаки зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
- Валерій Залужний повідомив про перетин повітряного простору Молдови та Румунії двома ракетами РФ під час масованої ракетної атаки: у Румунії заперечили ці дані.
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