Окупанти вдарили по Харківщині: зафіксовано біля 10 вибухів, є перебої з електроенергією

Про це повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів.

"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - додав він.