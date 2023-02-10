Окупанти вдарили по Харківщині: зафіксовано біля 10 вибухів, є перебої з електроенергією
Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харківщини, зафіксовано біля 10 вибухів
Про це повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - написав він.
Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів.
"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - додав він.
- Секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях.
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