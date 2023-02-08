Данілов припустив імовірність наступу росіян на Харківщині та Запоріжжі
Секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях
Про це він сказав Reuters.
За його словами, українське керівництво очікує, що росіяни завдадуть нового удару на північному сході Харківської області або на півдні Запорізької області.
"Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас", — сказав Данілов.
Він зазначив, що Кремлю треба продемонстурвати якийсь результат своїм громадянам до річниці повномасштабного вторгнення.
Данілов підкреслив, що ворог не відмовляється від планів окупувати Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.
- Раніше видання FT писало, що Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас.
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