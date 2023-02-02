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Путін наказав до березня захопити усю Донеччину та Луганщину, - ГУР

2 лютого, 2023 четвер
10:22
війна з Росією путін

У Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини

Про це інформує пресслужба ГУР Міністерства оборони України з посиланням на представника Андрія Черняка.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", - сказав Черняк.

Представник додав, що спостерігаються ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу України.

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Утім РФ не має достатніх сил і засобів для початку наступу найближчими тижнями на Донеччині та Луганщині.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", - доповнив представник ГУР.

Також противник використовує територію сусідньої Білорусі для підготовки мобілізованих.

  • Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
  • А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
  • Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".

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Росія
Білорусь
російська армія
ГУР
Міністр оборони України
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