Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Як відомо, наразі у межах мобілізації у Росії призвали 300 тис. осіб. 150 вже відправили на фронт, а ще 150 готуються на різних полігонах в Росії та Білорусі.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося", - наголосив він.

Щодня президент спілкується зі своїми іноземними колегами щодо військової допомоги. Триває також робота всередині нашої держави,каже секретар РНБО.

"Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були сам-на-сам з країною-агресоркою. Не вірили в нашу перемогу і нашу спроможність тримати удар. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", - додав Данілов.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України.

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