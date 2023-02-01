Про це секретар РНБО України Олексій Данілов розповів у інтерв'ю Sky News.

Він закликав західних союзників відправити більше зброї, зокрема винищувачі Typhoon Королівських ВПС Великої Британії та винищувачі інших партнерів.

"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання і тренування", - зауважив секретар РНБО.

Він не виключив, що РФ може спробувати влаштувати ще одну атаку з Півночі, Півдня та Сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року. Можливо, це буде навіть приурочено до річниці вторгнення.

"Ми розуміємо, що все знаходиться на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", – наголосив Данілов.

Українські військові готуються до всіх можливостей і цього разу мають значно більшу підтримку з боку західних партнерів, таких як Велика Британія, ніж 12 місяців тому, розповів він.

"Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу", – зазначив посадовець.

На думку Данілова, приблизно половина з більш ніж 320 тис. солдатів, мобілізованих Росією у вересні минулого року, братимуть участь у новому масштабному російському наступі. При цьому перша половина військовослужбовців уже була перекинута в Україну для поповнення російських військ після того, як сили вторгнення Москви зазнали значних втрат.

Секретар РНБО пророкує, що головні бої війни ще попереду: "Звичайно. Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні".

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

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