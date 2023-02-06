Про це пише Financial Times, з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

Зазначається, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки про наміри РФ" щодо наступу. Це може статися протягом наступних десяти днів.

Аналітики вважають, що ймовірна точка для нового російського наступу знаходиться в районі Кремінної і Лимана. Росія вже кілька тижнів збирає там свої сили. Ймовірно, активізація окупантів пов'язана з тим, що Путін наказав своїм військам повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня.

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РФ також нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.

FT зазначає, що ворог має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Анонімний радник ЗСУ також повідомив що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи: "До цього потрібно поставитись серйозно. Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та вчителі".