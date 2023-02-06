Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів, - Financial Times
Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас
Про це пише Financial Times, з посиланням на неназваного радника ЗСУ.
Зазначається, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки про наміри РФ" щодо наступу. Це може статися протягом наступних десяти днів.
Аналітики вважають, що ймовірна точка для нового російського наступу знаходиться в районі Кремінної і Лимана. Росія вже кілька тижнів збирає там свої сили. Ймовірно, активізація окупантів пов'язана з тим, що Путін наказав своїм військам повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня.
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РФ також нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.
FT зазначає, що ворог має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.
Анонімний радник ЗСУ також повідомив що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи: "До цього потрібно поставитись серйозно. Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та вчителі".
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
- 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що ворожі війська можуть розпочати наступ на Сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну, 24 лютого.
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