Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі BFMTV.

Міністр закликав до нової військової допомоги країни НАТО.

"Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога", - наголосив Резніков.

Очільник Міноборони наголосив на "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем: "Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше".

Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: "це може бути Донбас, а може бути Південь", вважає Резніков.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".

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