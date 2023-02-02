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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Скоріш за все з Білорусі не буде наступу по суходолу, а робити повітряні провокації вони будуть 100%, - військовий аналітик Гетьман
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Скоріш за все з Білорусі не буде наступу по суходолу, а робити повітряні провокації вони будуть 100%, - військовий аналітик Гетьман

2 лютого, 2023 четвер
19:08
війна з Росією

Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, зазначив, що також можливі певні провокації на кордоні з Польщею та Литвою

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Стосовно Білорусі, росіяни завезли туди "іскандери", також декілька місяців там літає МіГ-31К з "кинджалами", який є тим самим "іскандером" тільки повітряного базування. Противник скоріш за все не буде робити наступ по суходолу, бо ми там побудували дуже добре оборону і ворогу неможливо буде пройти ті місця. Однак, провокації, особливо повітряні, противник 100% буде робити. Це і С-300, і С-400, а також "іскандери", які вони вже завезли до Білорусі. Можна очікувати, що це будуть ракетні обстріли з білоруської території", - пояснив військовий аналітик.

Олексій Гетьман додав, що також можливі певні провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

"Може тому, до Польщі заїхала Перша піхотна дивізія США, скільки прибуло важко сказати, але ця дивізія має у своєму складі 20 тисяч людей та 800 одиниць техніки. Вони при їхали на всяк випадок, якщо будуть якісь провокації з білоруської території у бік Польщі з метою втягнення Білорусі у цю війну, і Путін міг би сказати, що це європейська майже світова війна", - сказав Гетьман.

  • 20 січня Інститут вивчення війни припустив, що російський наступ на територію України з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року.
  • 30 січня Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів, що на території Білорусі у середньому може перебувати близько 9 тисяч російських військових. Ситуація на кордоні з Білоруссю була контрольованою, переміщення техніки та ворожих військ не відмічалося.
  • 1 лютого у "Беларускі Гаюн" розповіли, що Білорусь могла отримати один дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". До дивізіону входить чотири пускові установки на вісім балістичних ракет.
  • 2 лютого у ISW розказали, навіщо Путін створює умови для ескалації у північно-східних районах України
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