Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Стосовно Білорусі, росіяни завезли туди "іскандери", також декілька місяців там літає МіГ-31К з "кинджалами", який є тим самим "іскандером" тільки повітряного базування. Противник скоріш за все не буде робити наступ по суходолу, бо ми там побудували дуже добре оборону і ворогу неможливо буде пройти ті місця. Однак, провокації, особливо повітряні, противник 100% буде робити. Це і С-300, і С-400, а також "іскандери", які вони вже завезли до Білорусі. Можна очікувати, що це будуть ракетні обстріли з білоруської території", - пояснив військовий аналітик.

Олексій Гетьман додав, що також можливі певні провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

"Може тому, до Польщі заїхала Перша піхотна дивізія США, скільки прибуло важко сказати, але ця дивізія має у своєму складі 20 тисяч людей та 800 одиниць техніки. Вони при їхали на всяк випадок, якщо будуть якісь провокації з білоруської території у бік Польщі з метою втягнення Білорусі у цю війну, і Путін міг би сказати, що це європейська майже світова війна", - сказав Гетьман.