Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ISW сказав, навіщо Путін створює умови для ескалації у північно-східних районах України

ISW сказав, навіщо Путін створює умови для ескалації у північно-східних районах України

2 лютого, 2023 четвер
06:50
війна з Росією Володимир Путін

Диктатор Володимир Путін створює умови для подальших російських рейдів через кордон до північно-східних районів України, щоб розпорошити ЗСУ 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України, ймовірно, намагаючись посилити внутрішні інформаційні операції та притиснути українські сили до північних прикордонних районів", - йдеться у звіті.

Так, Путін провів нараду 1 лютого, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в окупованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Увага Путіна до небезпеки українських обстрілів прикордонних районів, ймовірно, слугує двом цілями. Він просуває інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни", - пишуть аналітики.

Також Путін може створити умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути та розосередити українські сили від критичних напрямків наступу, затиснувши їх у північно-східних прикордонних районах.

Експерти вважають російське вторгнення з боку Білорусі вкрай малоймовірним.

"ISW, як і раніше, вважає, що російське вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція з притиснення українських військ до кордону Білорусі, схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають малоймовірною загрозу вторгнення", - йдеться у звіті Інституту.

Аналітики додають, що загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на Північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах, таким чином розпорошивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці.

  • 20 січня Інститут вивчення війни припустив, що російський наступ на територію України з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року.
  • 30 січня Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів, що на території Білорусі у середньому може перебувати близько 9 тисяч російських військових. Ситуація на кордоні з Білоруссю була контрольованою, переміщення техніки та ворожих військ не відмічалося.
  • 1 лютого у "Беларускі Гаюн" розповіли, що Білорусь могла отримати один дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". До дивізіону входить чотири пускові установки на вісім балістичних ракет.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
1 лютого, 2023 середа
Правоохоронці прийшли з обшуками до організаторів п'яних вечірок у Києві, де кривдили та принижували дівчат
Роман Абрамович
31 січня, 2023 вiвторок
Російський олігарх Абрамович обіцяє передати Україні £2,3 млрд від продажу "Челсі", - The Telegraph
Лавров
31 січня, 2023 вiвторок
Лавров заявив, що отримав від голови МЗС Єгипту послання Блінкена щодо України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.84
    Купівля 39.84
    Продаж 40.53
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 лютого
07:24
санкції проти Росії
США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg
07:21
окупанти орки
РФ готується до наступу на окремих напрямках, а на Луганщині 300 окупантів не можуть демобілізуватися, - Генштаб
06:27
радбез ООН
Росія скликає Радбез ООН на 8 лютого 
06:03
Оновлено
Ракетний удар по Краматорську
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: щонайменше 2 загиблих і 8 госпіталізованих
05:44
Олексій Резніков
Резніков: РФ може почати наступати на двох напрямках до річниці вторгнення
05:29
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
Росія та Китай не дають Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР, - постпред США
04:27
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили російський РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами
03:44
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині більше ніж 100 прильотів внаслідок російських обстрілів 1 лютого
03:30
Томаш Кендзьора
"Для нього було найголовнішим переїхати в іншу країну": агент пояснив, чому Кендзьора покинув "Динамо"
03:15
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
На Херсонщині окупанти створили цивільну адміністрацію, але не можуть знайти працівників, - ЦНС
02:09
СБУ
СБУ нейтралізувала угруповання сутенерів, які працювали разом з керівництвом міграційної поліції
01:45
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 лютого
01:36
Болгарія та Сербія запустили будівництво газогону, що зменшить енергозалежність від РФ
01:12
збірна України, Віктор Циганков
У "Жироні" пояснили, чому Циганков досі не зіграв за команду
00:38
Олександр Усик
Інсайдер ESPN назвав дату бою Усик - Ф'юрі
00:25
ООН
Радбез ООН 24 лютого проведе дебати щодо масштабного вторгнення РФ в Україну
00:19
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Малиновський допоміг "Марселю" перемогти "Нант" і вийти на друге місце Ліги 1
00:06
Резніков зустрівся з Макроном
Резніков зустрівся з президентом Франції Макроном - обговорили оперативні потреби ЗСУ
2023, середа
1 лютого
23:29
Володимир Зеленський
Зеленський: на сході ситуація стає ще жорсткішою, ворог намагається здобути хоч щось до річниці вторгнення
23:26
"Справедливість буде забезпечена": Зеленський прокоментував обшуки у посадовців і затримання молодиків, які знущалися з дівчат
22:55
Міністерство фінансів України
Україні щомісяця потрібно $3 млрд фінансової допомоги від партнерів, - Мінфін
22:51
Ексклюзив
З Кінбурнської коси ворог обстрілює мирне населення протилежного берега, - Гуменюк
22:30
БТР М113
Наступного тижня Іспанія відправить Україні 20 БТР M113
21:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Попри великі втрати, ворог намагається протискати нашу оборону навколо Бахмута та Вугледара. Колонка Сергія Згурця
21:49
Зґвалтування дитини
Організаторів вечірок, де принижували дівчат, затримали, а співучасникам – вручили повістки, - Нацполіція
21:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Обшуки в Україні, РФ готує "максимальну ескалацію", позитивний сигнал від Франції. Світові ЗМІ про Україну 1 лютого
21:24
міна, мінування, заміновано
Росіяни обстріляли Чернігівщину: вбили чотирьох мирних жителів і поранили ще одного
21:18
ракетні системи США
США можуть оголосити про новий пакет зброї для України цього тижня: він міститиме далекобійні снаряди, - WSJ
21:05
Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен
"Воєнний нейтралітет не означає, що ми нейтрально ставимося до цінностей": президент Австрії запевнив Україну в підтримці
20:55
Швеція
Швеція відповіла Ердогану на погрози заблокувати вступ в НАТО через спалення Корану
20:55
Міністерство оборони
У Міноборони України відреагували на оголошення підозри колишнім посадовцям
20:31
Нацкінематека
Сімом посадовцям оголосили підозри у заволодінні нерухомістю Нацкінематеки в Києві
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Сталінград як фікція "перемоги"
20:02
Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання
Після поразки в Україні РФ має вивести війська з Абхазії та Південної Осетії, - президент Грузії
20:00
Огляд
Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні
19:54
Пам'ятник Тарасу Шевченку в Мелітополі
У центрі Мелітополя пролунали потужні вибухи, - мер Федоров
19:49
В Україні оновили правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
19:27
Меморандум міноборони України та Франції
Україна і Франція підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для ППО
19:12
російські окупанти
На Луганщині окупанти змушують українців віддавати дітей на "патріотичне виховання", — Генштаб
19:10
Оновлено
санкції проти РФ
Торговець зброєю та посередники: США ввели нові санкції проти Росії. Список
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV