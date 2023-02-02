Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України, ймовірно, намагаючись посилити внутрішні інформаційні операції та притиснути українські сили до північних прикордонних районів", - йдеться у звіті.

Так, Путін провів нараду 1 лютого, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в окупованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Увага Путіна до небезпеки українських обстрілів прикордонних районів, ймовірно, слугує двом цілями. Він просуває інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни", - пишуть аналітики.

Також Путін може створити умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути та розосередити українські сили від критичних напрямків наступу, затиснувши їх у північно-східних прикордонних районах.

Експерти вважають російське вторгнення з боку Білорусі вкрай малоймовірним.

"ISW, як і раніше, вважає, що російське вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція з притиснення українських військ до кордону Білорусі, схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають малоймовірною загрозу вторгнення", - йдеться у звіті Інституту.

Аналітики додають, що загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на Північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах, таким чином розпорошивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці.

20 січня Інститут вивчення війни припустив, що російський наступ на територію України з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року.

30 січня Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів, що на території Білорусі у середньому може перебувати близько 9 тисяч російських військових. Ситуація на кордоні з Білоруссю була контрольованою, переміщення техніки та ворожих військ не відмічалося.

1 лютого у "Беларускі Гаюн" розповіли, що Білорусь могла отримати один дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". До дивізіону входить чотири пускові установки на вісім балістичних ракет.

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