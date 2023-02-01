Путін наказав Шойгу не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії
Президент Володимир Путін наказав міністрові оборони Сергію Шойгу не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії з боку української армії
Про це йшлося на нараді щодо відновлення житлової інфраструктури, передає пресслужба Кремля.
"Звичайно, пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів. Але це справа вже військового відомства", - заявив Путін.
Він розповів, що багато людей у прикордонних регіонах РФ втратили житло, були змушені переїхати до родичів або в тимчасові пункти проживання, зіткнулися з перебоями у водопостачанні, відсутністю світла та тепла. Майно громадян потрібно відремонтувати або провести відшкодування втрат, сказав Путін, звертаючись до уряду та місцевої влади.
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