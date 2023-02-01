Путін наказав Шойгу не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії

Про це йшлося на нараді щодо відновлення житлової інфраструктури, передає пресслужба Кремля.

"Звичайно, пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів. Але це справа вже військового відомства", - заявив Путін.

Він розповів, що багато людей у прикордонних регіонах РФ втратили житло, були змушені переїхати до родичів або в тимчасові пункти проживання, зіткнулися з перебоями у водопостачанні, відсутністю світла та тепла. Майно громадян потрібно відремонтувати або провести відшкодування втрат, сказав Путін, звертаючись до уряду та місцевої влади.

25 січня РФ звинуватила Україну в обстрілі Курської області, внаслідок чого кілька населених пунктів залишились без світла.

19 січня у Росії заявили про обстріл Брянської та Бєлгородської областей.