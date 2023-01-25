Про це у телеграмі повідомив губернатор області Роман Старовойт.

Він зазначив, що постраждалих внаслідок "обстрілу" Отруби немає. Внаслідок пошкодження ліній електропередачі без світла лишились населений пункт Тьоткіно та село Попово-Лежачі, частина ушкоджень вже усунена.

В окупованому Криму, а також у Краснодарській та Бєлгородській областях РФ невідомі зламали ряд російських каналів та пустили в ефір звернення Зеленського.

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