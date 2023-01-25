РФ звинуватила Україну в обстрілі Курської області, кілька населених пунктів без світла
У середу, 25 січня, Росія звинуватила ЗСУ в "обстрілі" хутора Отруба, що в Курській області, були пошкоджені лінії електропередач
Про це у телеграмі повідомив губернатор області Роман Старовойт.
Він зазначив, що постраждалих внаслідок "обстрілу" Отруби немає. Внаслідок пошкодження ліній електропередачі без світла лишились населений пункт Тьоткіно та село Попово-Лежачі, частина ушкоджень вже усунена.
- В окупованому Криму, а також у Краснодарській та Бєлгородській областях РФ невідомі зламали ряд російських каналів та пустили в ефір звернення Зеленського.
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