Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зазначається, що звернення транслювали по телеканалах ТВ-3, СТС, ТНТ та інших.

Звернення перервали через 30-40 секунд після початку. Місцеві у соцмережах повідомляють, що у ньому президент України розповів про майбутнє повернення тимчасово окупованих українських територій під контроль ЗСУ.

У вівторок, 6 грудня, кібервійська зламали низку російських сайтів та опублікували привітання для ЗСУ на честь професійного свята.

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