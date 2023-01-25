В кількох областях РФ та в окупованому Криму по телевізору показали звернення Зеленського
В окупованому Криму, а також у Краснодарській та Бєлгородській областях РФ невідомі зламали ряд російських каналів та пустили в ефір звернення Зеленського
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Зазначається, що звернення транслювали по телеканалах ТВ-3, СТС, ТНТ та інших.
Звернення перервали через 30-40 секунд після початку. Місцеві у соцмережах повідомляють, що у ньому президент України розповів про майбутнє повернення тимчасово окупованих українських територій під контроль ЗСУ.
- У вівторок, 6 грудня, кібервійська зламали низку російських сайтів та опублікували привітання для ЗСУ на честь професійного свята.
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