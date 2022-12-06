Російські сайти "привітали" ЗСУ зі святом
У вівторок, 6 грудня, кібервійська зламали низку російських сайтів та опублікували привітання для ЗСУ на честь професійного свята
Про це Еспресо розповіли в ЗСУ.
Повідомляється, що на низці російських сайтів було розміщено привітання від Володимира Зеленського та Валерія Залужного.
Таким чином, на сайті "Росводоканал. Краснодар" з’явилося зображення президента України Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі Кремля, що палає.
На сайті Державного підприємства так званої ДНР "Донецька залізниця" українські лідери з’явилися на тлі напису "Вітаємо Збройні Сили України зі святом. До зустрічі!"
- 25 жовтня пообіді українські хакери зламали провайдер супутникового телебачення в Новосибірську. На російських телеканалах почали транслювати звернення ЗСУ до армії РФ.
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