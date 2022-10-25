Транслювали звернення ЗСУ до армії РФ: українські хакери зламали провайдер супутникового телебачення в Новосибірську
25 жовтня пообіді українські хакери зламали провайдер супутникового телебачення в Новосибірську. На російських телеканалах почали транслювати звернення ЗСУ до армії РФ
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Сьогодні, близько 14 години українськими хакерами був зламаний один з провайдерів супутникового телебачення в новосибірську. Замість звичного лайна від пропагандистів тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії агресора з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькій і загальній мобілізації", - йдеться в повідомленні.
Саме ось це звернення ЗСУ до армії РФ транслювали деякий час на телеканалах у Новосибірську:
- Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського окупанта, який повернувся на війну після полону.
- За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон.
- 24 жовтня командування Збройних Сил України опублікувало звернення до населення та військових Росії із закликом задуматись, заради чого вони воюють у розв'язанні Путіним війні.
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