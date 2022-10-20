За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон

Про це інформує Міністерство оборони України.

"З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо", - наголосив спікер державного проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

Спікер каже, що проєкт повністю себе виправдав, бо є результат - окупанти активно здаються в полон.

На гарячу лінію переважно звертаються родини, рідні загарбників і росіяни, які очікують на повістку, а також військові РФ на території України.

"На початку старту проєкту та його розголосу до нас переважно зверталися ті, хто незабаром мав бути мобілізований. А зараз частота звернень іде в бік мобілізованих та тих, що вже на території України", - додав Матвієнко.

6 жовтня ми повідомляли, що в перші тижні роботи проєкту "Хочу жити" на його гарячу лінію росіяни дзвонили понад 2 тис. разів. За ці два тижні кількість охочих збільшилася на тисячу.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в країні. Пізніше громадянам РФ, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Українські прикордонники записали відеозвернення до росіян, де закликали здаватися в полон.

9 жовтня Служба безпеки України повідомила, що під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Один з них розповів, що після 12 днів на фронті здався в полон і шокований оснащенням українських військових. Він розповів, що його взвод ЗСУ "поклали" за 1 хвилину.

17 жовтня стало відомо, що в РФ заблокували сайт українського державного проєкту "Хочу жить", з його допомогою росіянам можна було здатися в полон ЗСУ.