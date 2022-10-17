Про це йдеться на порталі проєкту "Роскомсвобода".

"Заблоковано проєкт двічі. Перший раз - за "маскою", коли обмежують доступ до всіх доменів і піддоменів, другий - просто сайт цілком", - повідомляють росЗМІ.

Відомо, що доступ до домену ресурсу було заблоковано в неділю на вимогу Генпрокуратури РФ. Рішення про блокування Генпрокуратура Росії ухвалила ще 11 жовтня.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

9 жовтня Служба безпеки України повідомила, що під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Один з них розповів, що після 12 днів на фронті здався в полон і шокований оснащенням українських військових. Він розповів, що його взвод ЗСУ "поклали" за 1 хвилину.

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