Про це повідомляє Служба безпеки України.

"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – розповів слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.

Він шокований оснащенням українських військових та розповів, що його взвод ЗСУ “поклали" за 1 хвилину.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – розповів полонений та додав, що краще сидіти у в’язниці живим, ніж в українській землі лежати мертвим.

8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує збереження життя усім росіянам, які здадуться в полон.

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