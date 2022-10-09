"За одну хвилину загинуло 20 чоловік", – окупант після 12 днів на фронті здався в полон
Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – розповів слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.
Він шокований оснащенням українських військових та розповів, що його взвод ЗСУ “поклали" за 1 хвилину.
"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – розповів полонений та додав, що краще сидіти у в’язниці живим, ніж в українській землі лежати мертвим.
- 8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує збереження життя усім росіянам, які здадуться в полон.
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